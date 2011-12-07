Как распознать телефонных мошенников?

Признак 1. На вас выходят сами

Вам звонит незнакомец, присылает СМС-сообщение, электронное письмо или ссылку в мессенджере. Кем бы он ни представился - сотрудником банка, полиции, магазина, троюродным братом-миллионером из Зимбабве, насторожитесь. Раз сам связался с вами, значит, ему от вас что-то нужно. Номер, который высвечивается при входящем вызове, могут подменить, аккаунты или сайты известных людей или организаций подделать. Стоит быть бдительным и никому не верить на слово.

Признак 2. С вами говорят о деньгах

Основная цель мошенников - чужие деньги. Вам предлагают перевести средства на якобы безопасный счет, оплатить «страховку для получения кредита» или «очень выгодно» инвестировать свои сбережения. Легенды могут быть какими угодно, но речь всегда о деньгах, которые вы можете потерять или получить.

Признак 3. Вас просят сообщить данные

Чтобы воспользоваться деньгами, мошенникам нужна от вас информация. Это могут быть конфиденциальные данные карты, включая срок действия и три цифры с ее обратной стороны. Либо логины и пароли к личному кабинету на сайте банка или к мобильному приложению. И почти всегда - коды из банковских уведомлений.

Помните: настоящий сотрудник банка никогда не спросит секретные реквизиты карты, ПИН-коды и пароли. Когда банк замечает сомнительный платеж или перевод с вашего счета, с вами связываются, чтобы подтвердить или отклонить операцию, но не более того. Конфиденциальные данные для этого не требуются. Если о них спрашивают - будьте уверены, звонят не из банка и вас точно пытаются обмануть.

Признак 4. Вас выводят из равновесия

Мошенники стремятся вызвать сильные эмоции: напугать или обрадовать. Так они сбивают с толку и притупляют бдительность. Например, сообщают, что ваш онлайн-банк взломали, чтобы вы от растерянности и волнения выполнили любые просьбы и выдали любую информацию, лишь бы спасти деньги.

Либо, наоборот, огорошивают новостью о внезапном выигрыше в лотерею или обещают быстрое обогащение. Взамен вы будете должны, по словам мошенников, лишь оплатить небольшой взнос, а для этого ввести данные банковской карты на сайте. На такой случай мошенники создают фишинговые страницы, с помощью которых воруют данные карт и получают доступ к банковским счетам доверчивых пользователей.

Всегда сохраняйте здоровый скептицизм и не торопитесь следовать чужим инструкциям, как бы ни были взволнованы.

Признак 5. На вас давят

Мошенники всегда торопят, чтобы не дать вам времени обдумать ситуацию. Вас принуждают к чему-то, ставят условия: «Сейчас или будет поздно». Ситуация, в которой вам не дают права выбора и заставляют немедленно действовать, подозрительна.

Если чувствуете психологический дискомфорт, лучше сразу же прекращайте общение. Ведь чем дольше вы разговариваете с мошенником, тем сильнее он будет на вас давить. На все ваши расспросы у обманщиков есть заготовленные ответы, которые только нагнетают обстановку.

Никогда не принимайте поспешных решений, особенно если они касаются ваших финансов. Всегда берите паузу, чтобы разобраться в том, что происходит. Перепроверяйте любую информацию в первоисточнике.

Звонят из банка с тревожными новостями? Положите трубку и наберите номер горячей линии банка сами, чтобы выяснить реальное положение дел.

Прислали странное уведомление от Федеральной налоговой службы? Заведите личный кабинет на сайте ФНС - в нем можно проверить суммы налогов и сразу же оплатить их.

Получили «письмо счастья» о государственной выплате? Поищите новости об этом в ведущих деловых СМИ. А еще лучше, найдите сам закон, указ или постановление, которые вводят выплаты. Обратите внимание, кому они положены.

Более подробную информацию о том, как защитить себя и своих близких от мошенников, можно найти на информационно-просветительском ресурсе fincult.info, созданном Центральным банком Российской Федерации для финансового просвещения граждан.