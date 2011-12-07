Казанских школьников научат кибербезопасности

Казанских школьников научат ориентироваться в сетевом пространстве, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

«Международный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи начал прием заявок на бесплатный курс „Кибергигиена и работа с большими данными“», — уточнили в ведомстве.

К участию приглашаются учащиеся школ от 13 до 17 лет. Детей обучат основам кибербезопасности, анализу групп в соцсетях, главным принципам защиты персональных данных, навыкам планирования и проведения исследований интернет-пространств и другому.

Занятия будут проходить в детском центре творчества IT-Cube.

Подробная информация по телефонам: +7(843)203-55-55 (доб.329, 231), +7(906)329-08-82 (только сообщения в WhatsApp). Заявки принимаются на сайте МЦК-КТИТС.