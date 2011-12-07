Минтруд РТ: В Татарстане в 2020 году каждый второй рубль пошел на поддержку семей с детьми

В Татарстане в 2020 году на соцподдержку было потрачено 19 млрд рублей. Каждый второй рубль пошел на поддержку семей с детьми, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«С января 2020 года по поручению Президента РТ за счет республиканских средств были введены новые, дополнительные меры на сумму более 483 млн рублей, которые позволили поддержать в период пандемии наиболее нуждающиеся многодетные семьи», — уточнила Зарипова.

Финансирование отрасти в прошлом году увеличилось на 7 млрд рублей в связи с пандемией, заметила министр.

В 2020 году в республике семьи с детьми ежемесячно получали выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка до достижения возраста трех лет на сумму 3,2 млрд рублей (федеральный бюджет). Всего получили — 28,5 тыс. человек.

Также выплаты при рождении ребенка получили женщины, проживающие в селе. Женщинам в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка выплачиваются 50 тыс. рублей, женщинам до 29 лет при рождении третьего ребенка — 100 тыс. рублей. Всего выплаты получили — 2320 человек, на что направлено 164,7 млн рублей из бюджета региона.

Также в прошлом году действовала ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Ее получили более 53 тыс. человек. Общая сумма таких выплат составила 3,1 млрд рублей из федерального бюджета.