Митрополит Кирилл освятит воду Раифского озера в честь Крещения Господня

В митрополии Татарстана сообщили о службе казанского митрополита Кирилла. Священнослужащий проведет Божественную литургию в Раифском Богородицком мужском монастыре в ночь на 19 января.

Известно, что служба начнется в 23.30. Затем этого состоится чин Великого освящения воды на Раифском озере.

Также богослужения он возглавит 17 января в 9 часов утра в Седмиозерном Богородицком мужском монастыре. А на следующее утро, в Крещенский сочельник, митрополит совершит литургию святителя Василия Великого в Казанско-Богородицком мужском монастыре.

В этот же день, 18 января, в пять часов вечера, Кирилл проведет Всенощное бдение в Богоявленском соборе Казани.

Крещенские купания в столице республики разрешили организовать на озере Верхний Кабан, на реке Казанке около Храма-памятника павшим воинам, на Волге около храма Николая Чудотворца и в часовне-купели рядом с храмом в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».