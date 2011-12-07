В 2020 году татарстанцы стали реже сталкиваться с коррупцией

В прошлом году число татарстанцев, попадающих в коррупционные схемы стало меньше, сообщила начальник информационно-аналитического отдела департамента социально-экономического мониторинга Министерства экономики РТ Эльвира Юрасова.

«Число респондентов, которые попадают в коррупционные ситуации, стабильно сокращается и примерно держится на одном уровне. По итогам опроса, 8,6% респондентов попадали в коррупционные ситуации», — сообщила спикер.

Такие данные были получены в результате опроса, в котором участвовали около 4 тыс. респондентов.

В 2020 году для опрошенных татарстанцев значение имели проблемы высоких цен на товары, низких зарплат и трудоустройства.