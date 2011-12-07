В Казани Специальная Олимпиада пройдет на пяти площадках

Казань готова к проведению Специальной Олимпиады. Для мероприятия подготовили пять площадок, заявил президент РТ Рустам Минниханов в ходе Гайдаровского форума — 2021.

«Олимпиада будет проходить по 7 видам спорта, будет задействовано 5 спортивных комплексов. У нас есть понимание, где будут жить гости, спортсмены, где будут проходить соревнования, как все это будет организовано», — сказал руководитель республики.

Минниханов также напомнил, что главная цель Специальной Олимпиады — не получение высоких спортивных результатов, а адаптация людей с ограниченными возможностями.

Напомним, Казань выиграла право проведения Всемирных зимних Специальных Олимпийских игра. Они пройдут с 22 по 28 января 2022 года. Ожидается, что мероприятие посетят около 2 тыс. спортсменов и юнифайд-партнеров из 108 стран мира. В рамках соревнований спортсмены будут соревноваться в семи дисциплинах: горнолыжный спорт, сноубординг, футбол, лыжные гонки, фигурное катание, шорт-трек и бег на снегоступах.