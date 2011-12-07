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В Казани уборкой улиц занимается более 500 единиц техники

В дни осадков производительность снегоплавильных пунктов увеличилась в три раза.

В Казани в ночь на 15 января на дороги вышли более 500 единиц техники для очищения улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

«В дневные часы трафик на дорогах плотный, поэтому проводились только посыпка противогололедного материала и разметание. Основная работа осуществляется в ночные часы. Для сравнения — если днем работали 330 единиц спецтехники и 400 дорожных рабочих, то ночью — более 500 единиц техники. Это чрезвычайная ситуация, поэтому мы предприняли все меры», — заметил замруководителя исполкома столицы РТ Игорь Куляжев.

Всего с начала зимнего сезона с улиц Казани было вывезено более 208 тыс. тонн снега. В дни обильных осадков производительность снегоплавильных пунктов увеличилась в три раза. Открыто семь пунктов временного складирования снега, все они согласованы с минэкологии РТ.

КВ
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