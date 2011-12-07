В МФЦ Татарстана посетителями забыто более 65 тысяч документов

Забывчивость посетителей, приходящих в Многофункциональные центры Татарстана по своим важным делам, впечатляет. Так, например, в 2020 году в архив Кадастровой палаты Татарстана поступило 65 402 невостребованных документа на недвижимость, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты РТ. Правда, это все же на 22% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, когда в архив отправили рекордное количество документов — 84 287.

Какие документы рассеянные посетители забывают чаще всего? Это договоры купли-продажи и дарения.

Невостребованные в течение 30 дней документы сотрудники МФЦ передают в архив Кадастровой палаты РТ.