В Национальной библиотеке РТ состоялась презентация первого в 2021 году номера журнала «Казань»

Номер экспериментальный. Он сделан приглашенной командой дизайнеров и авторов под руководством заместителя главы Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуарда Хайруллина.

— Журнал «Казань» с самого своего основания открывал историю города и людей, что делали эту историю. И сам журнал стал летописью Казани. «Казань» сделали Юрий Балашов и его команда профессионалов. «Главное — люди!» — такими словами Юрий Анатольевич напутствовал нас, благословляя на этот эксперимент. Мы собрали в номере истории, которые раскрывают Казань с новой, неожиданной стороны. И попытались рассказать их так, чтобы это было интересно, познавательно, красиво, со множеством иллюстраций. Мы только на один номер сменили привычный логотип, верстку журнала. Обложку журнала выполнил художник Нияз Хазиахметов, дизайн и верстку сделали Дамир и Ляля Залялетдиновы, — рассказал Эдуард Хайруллин.

На страницах нового номера журнала о своих любимых уголках Казани, своих местах силы, где они черпают энергию, рассказали первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев, режиссер Тимур Бекмамбетов, писатель Гузель Яхина, художественный руководитель и главный дирижер казанского камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов, архитекторы, художники и другие известные люди.

— Город — это живой организм. В нем есть такие места, которые являются местами силы. Я 40 лет занимаюсь охраной памятников в Казани. Для меня в нашем городе есть много мест силы. Эта тема неисчерпаема. Бывают места силы как положительные, которые заряжают энергией, так и отрицательные. При этом у каждого человека свои индивидуальные хорошие и плохие точки на карте города. Единственное абсолютное позитивное место силы для меня — башня Сююмбике, — рассказала один из экспертов и авторов журнала «Казань», заместитель председателя совета Татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников искусства и культуры, архитектор Фарида Забирова. — Мечтаю создать карту мест силы Казани, где были бы отмечены все подобные точки в городе. Для этого нужно провести опрос определенного числа горожан, собрать как можно больше информации о таких уголках Казани у разных людей, чтобы попытаться объективировать эти субъективные ощущения и выявить важные «акупунктурные» точки нашего города.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков отметил, этот экспериментальный номер станет своеобразной перезагрузкой для журнала, его сплоченного, профессионального коллектива и нового главного редактора Альбины Абсалямовой. Он особо подчеркнул, что издания АО «Татмедиа» уверенно покоряют интернет-пространство, развивают свои страницы в Instagram и TikTok, но печатные газеты и журналы — это базис, на котором будут основываться современные средства массовой информации.