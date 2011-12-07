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В Татарстане осудят мать, которая покалечила ребенка, катаясь с ним на электросамокате

Женщина каталась по городу на электросамокате с годовалым сыном и упала.

В Татарстане осудят мать, которая каталась на электросамокате с годовалым сыном и покалечила его, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

По версии следствия, 35-летня женщина в августе 2020 года каталась по городу на электросамокате с годовалым сыном, который сидел у нее на груди при помощи слинга. В какой-то момент женщина не справилась с управлением и упала. В результате чего ребенок получил тяжелые травмы.

По причине причинения тяжкого вреда здоровью ребенку по неосторожности против женщины возбудили уголовное дело. Свою вину женщина не признала. Дело направлено в суд.

КВ
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