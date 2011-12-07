Врачи: Чаще всего обморожения получают после праздничного злоупотребления

Основной контингент пациентов с обморожением составляют пьяные люди, сообщил хирург казанской клинической больницы № 7, доцент кафедры хирургических болезней КГМА Вячеслав Филиппов.

«Основной контингент — это пациенты после праздничного злоупотребления. То есть человек под действием алкоголя теряет контроль над ситуацией, лежит на улице. И, как правило, если на него вовремя не обратили внимания, то случается обморожение», — заметил спикер.

Также часто за помощью врачей обращаются любители зимней рыбалки.

Специалист отметил, что обморожение можно получить даже летом. Такой диагноз не редко ставят работникам газовых заправок.

Дети и подростки в основном получают обморожение по вине взрослых. Врач рекомендует родителям внимательно следить за своими детьми.