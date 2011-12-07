Врачи: Главный признак обморожения – изменение цвета конечностей

Главный признак обморожения — изменение цвета конечностей: они становятся белыми и немеют, сообщил врач РКБ Айрат Ахунзянов.

«Побеление кончика носа, белизна на ушной раковине, носе. Это первое, что мы можем увидеть и сразу понять, что человек просто не чувствует этой боли и, наверное, его уже надо в теплое помещение», — уточнил спикер.

Хирург горбольнцы № 7 Вячеслав Филиппов отметил, что симптомами переохлаждения также являются заторможенность организма и сонливость.

Детский хирург ДРКБ Владимир Линьков посоветовал родителям не отпускать ребенка гулять одного, тем более в такой мороз. «Минут двадцать-тридцать максимум после пребывания на холоде нужно обязательно родителям посмотреть, обратить внимание на кожу ребенка. Первые признаки — это побледнение на щечках и на других участках кожи», — уточнил специалист.