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За новогодние праздники в спортивных мероприятиях поучаствовали около 350 тыс. татарстанцев

С 1 по 10 января в России в рамках национального проекта «Демография» прошла традиционная Декада спорта и здоровья.

В Минспорте Татарстана подвели результаты проведенных спортивных мероприятий и активностей на территории республики в праздничные дни.

Сообщается, что жители городов и районов республики с удовольствием посещали фестивали, турниры, семейные старты, комбинированные эстафеты, массовые катания на коньках, лыжах и санках. Всего в этом с 1 по 10 января приняло участие порядка 350 тысяч человек.

В данный период в регионах России в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» прошла традиционная Декада спорта и здоровья, направленная на массовое привлечение россиян к занятиям физической культурой и спортом.

Все мероприятия Декады были организованы с учётом положений Регламента, утверждённого Минспорта России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 года, добавили в пресс-службе ведомства. 

КВ
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