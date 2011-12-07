Надо ли повышать пенсионный возраст?

- Страны, которые повышают пенсионный возраст, сталкиваются с определенными ограничениями, например, рабочих мест для пожилых людей, мягко говоря, немного. Чаще всего это бюджетный сектор, - отметил председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов. - Второй момент. Среди пожилых увеличивается число тех, кто не может полноценно, с полной нагрузкой работать по медицинским показаниям. Многие сразу же с радостью выходят на пенсию и говорят: «Хватит, мы свое уже отработали!» Им вполне достаточно небольшой пенсии, которую им начислили. Но есть и другие пенсионеры - полные энергии, желания и возможности продолжать трудиться. Поэтому стимулировать тех, кто готов и может работать после наступления пенсионного возраста, - это правильно. Здесь очень важна программа переобучения, переквалификации пожилых людей, обучение их компьютерной грамотности, чтобы у них было больше возможностей реализовать себя.Возникает еще один вопрос: если человек пенсионного возраста продолжит работать, то он будет занимать рабочее место, а это значит, молодым специалистам трудоустроиться будет довольно сложно. С этой проблемой столкнулись многие страны, повысившие пенсионный возраст. По данным управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Марселя Имамова, к 2030 году в Татарстане один работающий будет обеспечивать одного пенсионера. На сегодняшний день в республике это соотношение равно 2:1.- Сейчас у людей пенсионного возраста есть хороший стимул работать дольше. Всем пенсионерам, которые продолжают трудиться, ежегодно пересчитывается пенсия в зависимости от страховых взносов, которые перечисляет в Пенсионный фонд работодатель. К тому же они могут вступить в программу государственного софинансирования пенсий, - подчеркнул Марсель Мукатдисович. - Сегодня средний возраст выхода на пенсию в нашей республике составляет 58 лет. Практически половина наших граждан вышли на пенсию, не достигнув установленного пенсионного возраста. Конечно, с увеличением пенсионного возраста нагрузка на органы Пенсионного фонда возрастет, возрастут обязательства государства по компенсации утраченного заработка. Есть несколько путей, которые позволят решить этот вопрос, один из них - уравнять время выхода на пенсию мужчин и женщин. Сегодня женщины могут выходить на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет. Согласитесь, что 55 лет для женщины - это не старость. Женщины в этом возрасте полны сил и энергии. КстатиСредний возраст пенсионера в Татарстане - 74 года, а средняя продолжительность жизни мужчин - 64 года, женщин - 73 года.