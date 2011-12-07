История афганской войны в фотографиях и письмах

Исторические документальные материалы в разные годы передали на хранение в архив Военный комиссариат ТАССР, Татарский республиканский союз ветеранов войны в Афганистане, другие организации. Особый интерес вызывают документы из личного архива воинов-интернационалистов. Например, фонды Госархива РТ пополнились материалами из семейного архива Александра Анатольевича Лывина - офицера, участника боевых действий, кавалера ордена Красной Звезды, погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане. В папках аккуратно сложены его письма родителям, друзьям, фотографии, орденская книжка, стихи, которые он писал, другие документы. Эти материалы передала в фонды Госархива РТ мама Александра Лывина, проживающая в Казани. Участник боевых действий в Демократической Республике Афганистан, председатель Татарстанской республиканской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Евгений Григорьевич Кабыш лично передал в Госархив РТ фотографии, наградные листы и другие интересные документы, связанные с его службой в Афганистане.