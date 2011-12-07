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1 марта в Казани пройдет ярмарка-выставка работ детей с ограниченными возможностями

Программа мероприятия включает в себя фотовыставку и мастер-классы.
Благотворительная ярмарка-выставка работ детей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в КЦ «Московский», сообщает пресс-служба Минтруда РТ. С 12.00 до 16.00 в бальном зале пройдут выступления и творческие коллективы.Мэрия Казани напоминает, что при поддержке Фонда президентских грантов в прошлом году стартовали занятия по керамике.
КВ
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