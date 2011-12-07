Заслуженный учитель РТ Фарида Маликова: Одаренных детей должен учить харизматичный педагог

С конца прошлого года достойных татарстанцев награждают медалью «100 лет образования ТАССР» за особый вклад в развитие государственности республики, укрепление ее социально-экономического потенциала, а также приумножение культурно-духовного наследия. Среди первых, кто удостоен этой награды, и заслуженный учитель РТ, много лет занимающийся подготовкой победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по биологии, Фарида Маликова.Фарида Ахмедовна признается: несмотря на то что ее папа и дедушка были в свое время преподавателями вузов, а предки бабушки - духовными служителями и обучали в медресе, она никак не предполагала, что судьба приведет ее к учительской профессии. Отучившись по специальности «биолог», получила второе высшее образование в медицине, став психологом и специалистом по социальной работе. А уже работая врачом ЛФК в поликлинике, получила предложение от директора лицея, где учился ее сын, вести уроки здоровья. «Тогда никто толком не знал, что должно входить в эту программу. Я включила в нее и первую помощь, и знания по психологии, диагностике заболеваний, изо-, музыкотерапию… Получился некий спортивно-оздоровительный час. Ребята ходили на мои уроки с удовольствием», - признается учитель.- Как педагог с 20-летним стажем скажите: современные дети отличаются от своих ровесников пару десятков лет назад?- Мне кажется, дети остались такими же: кто-то заинтересован учебой, кто-то нет. Просто они сейчас больше информированы, простое воспроизведение учебного материала на уроке неинтересно ни им, ни учителям. Я, например, часто на своих уроках задаю ученикам вопросы на засыпку, например: «А почему это так?» или «Если это так устроено, то как оно должно работать?» Это их цепляет, и они бурно высказывают свои версии ответа. Когда идет обсуждение темы в классе, ребята учатся не только говорить, но и выслушивать точку зрения другого. В ходе обсуждения я могу и попросить, чтобы какой-то ученик продолжил мысль предыдущего - это развивает внимательность у детей.- Сейчас некоторые учителя, чтобы вызвать интерес к уроку, превращают занятие практически в шоу - с показом роликов, аудиофильмов… Как вы на это смотрите?- Если строить урок по принципу шоу, то учитель берет на себя основную функцию, однако дети должны стать соавторами, принимать активное участие в проведении занятия, только тогда оно достигнет своей цели - научить. Сейчас благодаря современным технологиям учителя могут скидывать видеоролики, презентации в социальные группы, например в ватсап, где дети в качестве домашнего задания могут их посмотреть. Таким образом, ученики уже приходят ознакомленными с темой урока, и для лучшего усвоения темы им можно предложить работу с текстом, рисунком, после чего вместе обсудить ответы и прийти к правильным решениям. У меня урок выстроен так, что один ученик может получить за него три оценки: за тестирование, устный ответ и самостоятельную работу. Хорошо, что в электронном журнале теперь есть такая возможность ставить несколько оценок за урок.- Вот уже несколько лет в обществе обсуждается вопрос отмены домашних заданий…- Что касается биологии, да и, думаю, других предметов, домашние задания оправданы тем, что информация не переводится из кратковременной в долговременную память, если она не повторена через какой-то период времени. Несомненно, все дети разные: кому-то требуется больше времени, чтобы запомнить информацию, кто-то схватывает на лету.- Легко ли работать с одаренными детьми, которые учатся у вас в лицее-интернате №2?- Наш лицей только для мальчиков. Ребята поступают по собеседованию и вступительным тестированиям в 5 - 7-й классы, где педагоги определяют, насколько ребенок замотивирован к учебе, любознателен. Одаренность проявляется в том, что ребенок достигает успехов в какой-то дисциплине. Уже с первых уроков видно, у кого есть интерес к предмету. С другой стороны, это накладывает большую ответственность на преподавателей, потому что на каждом уроке таким детям надо дать то, чего они ждут или еще не знают. К нам приходят из разных школ с самым разным уровнем подготовки, приезжают из других регионов России и соседних республик, много учатся ребят из многодетных семей. В начале учебного года у некоторых ребят бывают сложности с адаптацией: кто-то плохо говорит по-русски, у кого-то недостаточно знаний по предметам. К концу года все ученики в классе, как правило, выравниваются. Особенно сложно адаптироваться тем, кто привык подолгу сидеть в телефоне и гаджетах. Потому что в нашем лицее пользование телефоном под запретом даже на переменах - звонить можно только по окончании уроков. Конечно, мы делаем исключение в экстренных случаях, когда ребенку срочно нужно позвонить. Мы объясняем детям: гаджеты не должны отвлекать вас. Это просто средство связи, а как инструментом развития им можно пользоваться только после уроков.- Многие современные мамы чуть ли не с пеленок начинают водить своих чад в самые разные развивающие кружки. Как вы считаете, это помогает развить одаренность?- Главное - не переусердствовать с кружками. У дошкольника всегда должно оставаться время для игр. Иначе учеба настолько утомит его, что к школе он уже устанет учиться… Несомненно, много значит и личность первой учительницы. Если преподаватель не может заинтересовать первоклашку новыми знаниями, то ребенку в школе может быть скучно, тягостно. Поэтому для развитых детей нужно выбирать харизматичного учителя.- В Татарстане ЕГЭ сдают вот уже 13 лет, но до сих пор не стихают споры о его целесообразности.- С 2006 года ЕГЭ поменялся, как мне кажется, в лучшую сторону. Если раньше в нем присутствовали задания с одним вариантом ответа, когда зачастую ученик мог догадаться о правильном ответе, то сейчас больше вопросов на сопоставление, соответствие, установление последовательности. Есть и усложненная часть, где нужно дать развернутые ответы. Все это необходимо для развития у ребят критического и аналитического мышления, установления причинно-следственных связей, закономерностей. К тому же ЕГЭ не стоит на месте, он постоянно совершенствуется. Конечно, родители переживают за психологическую составляющую экзамена, нервное состояние, которое присутствует на каждом экзаменационном испытании. Но до 2006 года выпускники сдавали экзамены не только в школе, но и при поступлении в вуз, то есть два раза. Разве меньше тогда было и у них, и у их родителей волнений?- Как думаете, есть ли будущее у раздельного обучения мальчиков и девочек?- Таким было обучение в дореволюционной России, так учат сейчас в лучших школах Великобритании. Мне больше нравится работать с мальчиками, наверное, поэтому я в лицее учительствую уже больше 20 лет. (Смеется.) А преимущество раздельного обучения в том, что ученики не отвлекаются друг на друга. У мальчиков и девочек разный тип мышления, поэтому и подход к образованию и обучению у педагогов должен быть разный. К тому же раздельное обучение позволяет в полной мере включить элемент соревновательности на уроке, который больше присущ мальчикам.- Особенность лицея в том, что его выпускники после обучения в других городах и стажировок за рубежом очень часто возвращаются в него в качестве педагогов. Чем это можно объяснить?- Да, это факт: выпускники возвращаются к нам после лучших вузов Москвы - МГУ, МГТУ им. Баумана, МФТИ… Наверное, их привлекает доброжелательная и уважительная атмосфера, что на протяжении многих лет сохраняется в стенах учреждения. Мы - педагоги, ученики и родители - фактически живем одной семьей, постоянно поддерживая друг с другом связь, проводя совместные мероприятия. К счастью, наш лицей - это не место, куда родители, как в камеру хранения, сдали детей и забыли про них…