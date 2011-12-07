Более 20 тысяч казанцев вышли на «Лыжню России - 2021»

Горожан от намерения приобщиться к здоровому образу жизни не отпугнула даже погода: накануне ночью в Казани прошел ледяной дождь, снежный покров оказался спрятан под твердой ледяной коркой.

Для соревнований подготовили четыре площадки: в Горкинско-Ометьевском лесопарке, в пойме реки Казанки в районе ул. Гаврилова, в поселке Нагорном, на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино. Исходя из физических возможностей, на выбор было предложено четыре дистанции: 2, 3, 5 или 10 км. Кроме того, как и в прошлые годы, все желающие вне зависимости от возраста могли выполнить нормативы комплекса ГТО.

Главный старт «Лыжни» прошел в Юдино. Здесь призы победителям вручали замминистра спорта РТ Алмаз Мингулов и депутат Государственной Думы РФ Ильдар Гильмутдинов. В забеге руководителей приняли участие, например, министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов и прокурор Татарстана Илдус Нафиков. В массовом старте свои навыки бега на лыжах испытали также два игрока регбийной «Стрелы»: нападающий Марат Хабибуллин и защитник Донован Ду Рандт.

Несколько сотен горожан собрались в районе поймы Казанки. Здесь в перерыве между забегами можно было посмотреть на показательные выступления пилотов ралли в разных классах - от мотоциклов до багги. На каждой площадке организаторы предложили свою развлекательную программу, так что скучать любителям здорового образа жизни не пришлось. Победителям гонки были вручены памятные медали и статуэтки.

XXXIX Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» состоялась на территории 72 субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».