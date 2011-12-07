Еще 70 татарстанцам поставлен диагноз COVID-19

В Татарстане по состоянию на 15 февраля текущего года зарегистрировано 17 237 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 70 новых случаев. 29 человек госпитализированы, 41 татарстанец получает лечение на дому.

Всего выздоровело 13 704 человека. Прививку «Спутником V» сделали 43 694 человека, вторую дозу из них получили 8 839 человек.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.