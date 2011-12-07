Гузель Сагитова стала новым заместителем руководителя казанского исполкома

Мэр Казани Ильсур Метшин представил нового заместителя руководителя исполкома. Ею стала экс-директор ТЮЗа им.Кариева Гузель Сагитова.

По словам Метшина, Сагитовой было предложено войти в Казгордуму в одномандатном округе. Ранее она возглавляла Комитет по образованию, культуре, здравоохранению и социальной политике. Тогда администрация исполкома обратила внимание на ее «яркую, многостороннюю работу».

Также среди заслуг нового замначальника проект «Калеб», который она организовала в целях объединения артистов, певцов, музыкантов и молодых режиссеров.