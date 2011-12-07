Имам из Казани снялся в турецком сериале

Казанский имам, начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ, казый (шариатский судья) Казани Булат Мубараков снялся в популярном турецком сериале, сообщает «Миллиард.татар».

Булат хазрат сыграл муфтия Мухамедьяра Султанова, возглавлявшего Оренбургское магометанское духовное собрание с 1886 по 1915 год. В эпизоде глава российских мусульман обсуждает положение единоверцев в Российской империи с турецким султаном, халифом Абдулхамидом II.

Председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин рекомендовал Мубаракова для этой роли. Участие казанского имама в съемках было бесплатным.