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Имам из Казани снялся в турецком сериале

Казый Казани Булат Мубараков сыграл российского муфтия Мухамедьяра Султанова.

Казанский имам, начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ, казый (шариатский судья) Казани Булат Мубараков снялся в популярном турецком сериале, сообщает «Миллиард.татар».

Булат хазрат сыграл муфтия Мухамедьяра Султанова, возглавлявшего Оренбургское магометанское духовное собрание с 1886 по 1915 год. В эпизоде глава российских мусульман обсуждает положение единоверцев в Российской империи с турецким султаном, халифом Абдулхамидом II.

Председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин рекомендовал Мубаракова для этой роли. Участие казанского имама в съемках было бесплатным. 

КВ
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