Метшин об ошибках в названии улиц: «Давайте сообща наведем порядок в этом вопросе»

Пока что, к сожалению, нередки случаи неверному написанию названия, особенно часто такие ошибки наблюдаются при переводе русского названия на татарский.

Переводы с русского на английский тоже порой написаны некорректностью. Больше всего таких ошибок в названиях улиц на адресных табличках зафиксировано в прошлом году: в исполком Казани поступило 115 обращений от граждан, заметивших ошибки. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил председатель городского комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов. Он напомнил также, что за установку адресных табличек в новостройках отвечает застройщик, в многоквартирных домах — управляющая компания, если дом частный — то это обязанность хозяина.

За отказ приводить адресную атрибутику в соответствие с действующими требованиями предусмотрена административная ответственность. За последние два года в отношении организаций, управляющих многоквартирными домами, и собственников зданий административная комиссия Казани вынесла 41 штраф на общую сумму 4,7 млн. руб.

Оценивая ситуацию с неверным написанием адресной атрибутики, мэр Казани Ильсур Метшин отметил:

«Действительно, в прошлом году в исполком Казани поступило много обращений от неравнодушных казанцев Казани, заметивших орфографические и другие ошибки в написании адресных табличек, спасибо вам за внимательность! Поэтому мы обращаемся ко всем жителям Казани — давайте сообща наведем порядок в этом вопросе», — сказал мэр Казани.

Свои замечания можно передать на портал «Открытая Казань» или сообщить об ошибке в управляющую компанию, обслуживающую этот дом.