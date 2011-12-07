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Мухаметшина вновь выбрали председателем Ассамблеи народов Татарстана

Решение принято единогласно.

Фарида Мухаметшина вновь избрали председателем совета Ассамблеи народов Татарстана. Решение было принято единогласно в ходе V отчетно-выборной конференции Ассамблеи.

«Спасибо за поддержку. И дальше будем вместе работать и реализовывать все задуманные планы», — отметил в свою очередь Мухаметшин.

Напомним, Ассамблея народов РТ была создана в 2007 году во время второго съезда народов РТ. Тогда в составе организации числились 34 национально-культурных автономии. В качестве председателя был выбран Фарид Мухаметшин. 

КВ
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