Мухаметшина вновь выбрали председателем Ассамблеи народов Татарстана

Фарида Мухаметшина вновь избрали председателем совета Ассамблеи народов Татарстана. Решение было принято единогласно в ходе V отчетно-выборной конференции Ассамблеи.

«Спасибо за поддержку. И дальше будем вместе работать и реализовывать все задуманные планы», — отметил в свою очередь Мухаметшин.

Напомним, Ассамблея народов РТ была создана в 2007 году во время второго съезда народов РТ. Тогда в составе организации числились 34 национально-культурных автономии. В качестве председателя был выбран Фарид Мухаметшин.