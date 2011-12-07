На 200 остановках Казани появятся рекламные конструкции

Начальник Управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов сообщил, что на остановках Казани появятся рекламные конструкции и цифровые указатели малого формата.

На деловом понедельнике в мэрии он пояснил, что возможность использования digital-технологий на рекламных поверхностях позволит муниципалитету размещать социально значимую информацию. Подобные рекламные конструкции появятся на 200 остановках города.

Ранее платежи за установку и эксплуатацию таковых были отсрочены для поддержки рекламной отрасли. Вносить выплаты компании начнут в апреле этого года.