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На 200 остановках Казани появятся рекламные конструкции

Это позволит муниципалитету размещать социально значимую информацию.

Начальник Управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов сообщил, что на остановках Казани появятся рекламные конструкции и цифровые указатели малого формата.

На деловом понедельнике в мэрии он пояснил, что возможность использования digital-технологий на рекламных поверхностях позволит муниципалитету размещать социально значимую информацию. Подобные рекламные конструкции появятся на 200 остановках города.

Ранее платежи за установку и эксплуатацию таковых были отсрочены для поддержки рекламной отрасли. Вносить выплаты компании начнут в апреле этого года. 

КВ
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