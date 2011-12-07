Памятник воинам-афганцам откроют к 9 Мая

В столице РТ его площадкой стал парк Победы. Несмотря на морозную погоду, перед Вечным огнем собрались несколько сотен человек: ветераны боевых действий, родственники погибших солдат, представители городских и республиканских общественных и молодежных организаций.

Участников той войны было легко распознать по экипировке: у кого-то из-под зимней куртки видны полевые брюки, кто-то надел фуражку от «афганки».

Рустем Гафин нес службу в 1980–1982 годах в составе Витебской дивизии ВДВ в провинции Бамиан.

— Тяжелый район. Доставалось и талибам, и нам. Мне запомнился последний бой. Их было намного больше — в разы, — рассказывает ветеран боевых действий. — Но мы свой долг выполнили. Да, много было убитых и раненых. Все, не хочется вспоминать…

За участие в том бою Рустем был награжден орденом Красной Звезды. В своем батальоне он оказался единственным представителем ТАССР, но сейчас поддерживает связь с другими ветеранами боевых действий. Да и возможностей больше: «Есть интернет, находим сослуживцев, командиров, общаемся».

— Сегодня памятная дата для всей Российской Федерации. Мы собрались в парке Победы. Парке, который всегда символизирует победу, — обратилась со словами приветствия вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. — Собрались, чтобы почтить память тех, кто не вернулся, чтобы отдать дань уважения тем, кто и сегодня в строю: в составе общественных организаций, работающих на территории РТ. Тем, кто сегодня говорит правду о событиях афганской войны молодому поколению. Общественные организации, представленные сегодня на митинге, делают многое для увековечивания памяти как тех, кто не вернулся, так и тех, кто сегодня передает память о прошлом новому поколению. Здоровья и мира на нашей с вами планете, мира в нашей замечательной стране — Российской Федерации, мира в нашей республике.

Начальник Казанского высшего танкового командного училища Министерства обороны РФ генерал-майор Кирилл Кулаков в выступлении подчеркнул, что для современного молодого поколения ветераны войны в Афганистане так же значимы, как для его поколения ветераны Великой Отечественной войны.

— Годы берут свое, но память о тех событиях и людях, которые с достоинством выполняли свой долг, остается в наших сердцах, — отметил генерал-майор Кирилл Кулаков.

Была поднята и тема памятника: начальник Казанского суворовского военного училища Министерства обороны РФ генерал-майор Валерий Миронченко заверил, что памятник воинам-интернационалистам намерены открыть к 9 Мая.

— Памятник в целом готов. Осталось только благоустройство. Думаю, как потеплеет, благоустройство проведут и 9 Мая мы перережем ленточку, возложим цветы, — сказал Валерий Миронченко.

В ходе митинга выступил Рустем Акчурин — отец старшего лейтенанта, командира гаубичного артиллерийского взвода 345-го отдельного парашютно-десантного полка Марата Акчурина, служившего в Афганистане и погибшего в августе 1988 года.

— Этот день является и радостным, и печальным. Радостным, потому что сослуживцы наших сыновей вернулись в свои семьи, занимаются созидательным трудом, — сказал мужчина. — Обидно же за то, что, взращивая сыновей хлопотами-заботами, мы получаем извещение об их гибели. Единственное, что нас успокаивает: наши сыновья не были предателями, они исполняли с честью задание Родины. Они являются примером для защитников Отечества.

В митинге приняли участие заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Адель Мубаракшин, председатель комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Айрат Фаизов, председатель координационного совета Кабинета министров РТ по вопросам ветеранов боевых действий в Республике Афганистан и контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Иван Егоров, военный комиссар РТ Сергей Погодин и другие.

Финальным аккордом митинга стало возложение гвоздик к Вечному огню под троекратный оружейный залп. Почтив память погибших бойцов, ветераны отправились к полевой армейской кухне отведать горячей гречи с чаем, вспомнить боевое прошлое, поделиться рассказами о дне сегодняшнем.