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Полицейские Казани сняли видеоролик о том, как не стать жертвой телефонных мошенников

В ролике говорится о простых правилах, которые помогут сохранить средства в безопасности.

Казанские полицейские сняли видеоролик о том, как не стать жертвой телефонных мошенников, сообщает пресс-служба МВД по Казани.

На кадрах девушке звонят незнакомые номера и сообщают о том, что с ее карты пытаются снять средства и просят продиктовать номер карты.

Девушка рассказывает о действиях, которые нужно совершить, если звонят мошенники: сразу класть трубку, проехать в отделение банка и взять распечатку операций, ни в коем случае не сообщать незнакомцам номер карты и CVV-код, а также не переводить средства на незнакомые счета.

Соблюдение этих простых правил сохранит сбережения. 

КВ
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