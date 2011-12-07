Полицейские Казани сняли видеоролик о том, как не стать жертвой телефонных мошенников

Казанские полицейские сняли видеоролик о том, как не стать жертвой телефонных мошенников, сообщает пресс-служба МВД по Казани.

На кадрах девушке звонят незнакомые номера и сообщают о том, что с ее карты пытаются снять средства и просят продиктовать номер карты.

Девушка рассказывает о действиях, которые нужно совершить, если звонят мошенники: сразу класть трубку, проехать в отделение банка и взять распечатку операций, ни в коем случае не сообщать незнакомцам номер карты и CVV-код, а также не переводить средства на незнакомые счета.

Соблюдение этих простых правил сохранит сбережения.