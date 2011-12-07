Самосыровскую свалку Казани сделают топливом для электростанции

Еще одну свалку в Казани все-таки закроют окончательно, а газы, которую она выделяет, будут использовать для получения электроэнергии.

Речь идет о мусорном полигоне на Мамадышском тракте, что в 50 км от Самосыровского холма. Хотя полигон и был закрыт по решению суда, но скопившийся здесь в огромном количестве мусор никуда не девался. Теперь, по примеру Самосыровской свалки, на месте которой создали зеленый массив, планируется также окультурить и этот полигон.

О планах рекультивации рассказал в ходе минувшего делового понедельника в мэрии Казани замруководителя горисполкома Искандер Гиниятуллин.

Так называемое тело мусорного полигона полностью изолируют. Но будут использовать при этом газ, выделяемый мусором.

«На объекте проектируется сооружение первой в Татарстане газовой электростанции с тремя газово-поршневыми установками мощностью 1,5 МВт. Они будут производить электроэнергию из газа, образующегося в процессе разложения отходов», — сообщил подробности экологического проекта замглавы исполкома Казани.

Стоит отметить, что Министерство природных ресурсов и экологии России одобрило предварительную заявку Республики Татарстан на включение Мамадышского полигона и его рекультивацию в федеральную программу «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Это позволит реализовать проект за счет федеральных средств.