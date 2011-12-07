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Шаймиеву присвоили звание почетного члена Боевого братства

Нагрудный знак госсоветнику РТ вручил президент РТ.

Минтимер Шаймиев стал почетным членом Всероссийской организации «Боевое братство». Нагрудный знак и удостоверение госсоветнику РТ вручил президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя Татарстана.

Торжественная церемония состоялась перед началом заседания Антитеррористической комиссии РТ.

Приказ о присвоении звания Шаймиеву подписал председатель «Боевого братства» Борис Громов. Он также оставил поздравительную телеграмму.

«Дорогой Минтимер Шарипович! Солдаты, сержанты, офицеры и генералы, прошедшие тяжелую войну в Афганистане, благодарны и признательны вам за поддержку и помощь в решении социальных и бытовых проблем ветеранов. Спасибо вам», — зачитал телеграмму Минниханов. 

КВ
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