Шаймиеву присвоили звание почетного члена Боевого братства

Минтимер Шаймиев стал почетным членом Всероссийской организации «Боевое братство». Нагрудный знак и удостоверение госсоветнику РТ вручил президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя Татарстана.

Торжественная церемония состоялась перед началом заседания Антитеррористической комиссии РТ.

Приказ о присвоении звания Шаймиеву подписал председатель «Боевого братства» Борис Громов. Он также оставил поздравительную телеграмму.

«Дорогой Минтимер Шарипович! Солдаты, сержанты, офицеры и генералы, прошедшие тяжелую войну в Афганистане, благодарны и признательны вам за поддержку и помощь в решении социальных и бытовых проблем ветеранов. Спасибо вам», — зачитал телеграмму Минниханов.