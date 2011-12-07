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Татарстанцам расскажут о важности вакцинации при тяжелых хронических заболеваниях

16 февраля пройдет прямой эфир по теме вакцинации от COVID-19.

Татарстанцам расскажут о важности вакцинации от COVID-19 для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и главный терапевт минздрава РТ Диана Абдулганиева проведут прямой эфир в Instagram-e, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Тема прямого эфира: «Вакцинация — спасение от тяжелого течения COVID-19: почему прививка важна для людей с хроническими заболеваниями?».

Начало онлайн-трансляции — 16 февраля в11:00. Эфир будет транслироваться в аккаунтах Оперативного штаба РТ по противодействию распространению COVID-19 и министерства здравоохранения РТ.

КВ
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