Участие в «Лыжне России» в Казани приняли более 20 тысяч человек

Всероссийские массовые лыжные соревнования прошли в 17 раз. Как сообщается на сайте мэрии, соревнованиях приняли участие порядка 21,3 тыс. человек. Участники были распределены по четырем площадкам: на стадионе «Локомотив» (пос. Юдино), в Горкинско-Ометьевском лесопарке, в поселке Нагорный, а также по ул. Гаврилова. Казанцы и гости столицы РТ выбрали удобную для себя дистанцию: на 2, 3, 5 и 10 км. Также участники соревнования имели возможность выполнить нормативы ГТО вне зависимости от возраста.

Во время мероприятия на всех площадках были организованы выступления творческих коллективов и турнир по хоккею в валенках.