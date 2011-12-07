В Казани из-за пандемии решили помочь рекламе

В 2020 году в связи с полной отменой концертной деятельности, спортивных и зрелищных мероприятий заполняемость на афишных конструкциях опустилась до 0%.

А заполняемость коммерческой рекламой на цифровых конструкциях снизилась с 61% в марте до 28% в апреле и 13% в мае, на статичных щитовых поверхностях – вдвое: с 51% до 25%. Минимум на цифровых конструкциях был зафиксирован в первой декаде мая - заполняемость рекламой в тот период составила лишь 10%. Лишь к концу года загрузка цифровых конструкций выросла до 70%. К концу года уровень загрузки коммерческой рекламы постепенно вернулся на докризисные значения. Но с учетом падения в прошлом году цен на размещение в среднем на 20-30% говорить о полном восстановлении отрасли преждевременно.

Такие незавидные итоги работы рекламных компаний в прошлом году подвели на совещании в мэрии Казани. Нет работы – нет поступлений налогов в городскую казну.

Поэтому для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в этой сфере, в 2020 году муниципалитет Казани принял решение о представлении рекламным компаниям отсрочки платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за 2 квартал 2020 года, части платежей за 3, 4 квартал 2020 года и 1 квартал 2021 года. Общая сумма отсроченных платежей составила 197,72 млн. рублей.

Со второго квартала текущего года рекламные компании начнут выплачивать отсроченные платежи ежемесячно небольшими равными долями в течение ближайших двух лет.

Принятые меры призваны стабилизировать ситуацию на рынке наружной рекламы города, а значит, увеличить объем налоговых отчислений в бюджет Казани.