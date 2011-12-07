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В Казани представили памятник воинам-интернационалистам

Сейчас ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.

В Казани представили памятник воинам-интернационалистам.

Известно, что работы по созданию мемориала шли около трех лет. Пока монумент еще не закончен. Сейчас ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.

По словам архитектора Германа Бакулина, скульптура трех воинов-интернационалистов выражает смелость, достоинство и исполнение воинского долга. Отмечается, что возраст связиста и стрелка в композиции высотой 3,2 метра соответствует возрасту молодых ребят, которых призывали из Татарстана во время Афганской войны.

Также для придания динамичности всему мемориалу в памятнике установят скалу. 

Работа по созданию комплекса велась совместно с ветеранами войны в Афганистане. Памятник отливали в Смоленске. 

КВ
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