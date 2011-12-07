В Нацмузее РТ прошла выставка подлинников Моабитских тетрадей Мусы Джалиля

В Нацмузее РТ представили подлинники Моабитских тетрадей Мусы Джалиля. Выставка проходит только 15 февраля, в день рождения поэта, сообщает ИА «Татар-информ».

«Когда я читаю Моабитские тетради, у меня часто спрашивают, как я это делаю. Прежде всего, я испытываю огромную боль, потому что это стихи, написанные сердцем, в тяжелейших трагических обстоятельствах», — рассказала агентству дочь поэта Чулпан Залилова.

Моабитская тетрадь представляет собой цикл произведений, которые поэт написал в Моабитской тюрьме. Первая тетрадь была найдена бывшим военнопленным Нигматом Терегуловым в 1946 году, вторую чуть позже отправил на родину бельгиец Андре Тиммерманса.

Выставка подлинников произведений проходит в Нацмузее ежегодно и всего один день. Все остальное время тетради хранятся в архивах.