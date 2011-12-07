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В новой версии портала Госуслуг появится голосовой помощник

Ближе к лету изменятся личный кабинет пользователя и основная страница портала.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал об изменениях интерфейса портала Госуслуг.

По его словам, до конца года на новую платформу будет заведено более 100 наиболее востребованных населением услуг. Пользователи увидят новые формы сервисов, например, голосовой помощник, работающий с использованием технологий искусственного интеллекта, а также измененный личный кабинет и основную страницу сайта.

Отмечается, что в республиканском портале планируется ввести еще 59 услуг. Новая версия государственных и муниципальных услуг заработала в Татарстане две недели назад.

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