В РТ осудили казанца за фиктивную прописку мигрантов в своей квартире

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил об осуждении казанца за фиктивную регистрацию иностранцев в своей квартире.

26-летний житель столицы РТ фиктивно прописал в своей квартире 20 иностранцев, предоставив документы в отдел по вопросам миграции. Однако фактически они там не проживали. За это в отношении него возбудили уголовное дело по статье 322.2 УК РФ и назначили наказание в виде условного лишения свободы сроком в один год.