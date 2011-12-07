Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В РТ осудили казанца за фиктивную прописку мигрантов в своей квартире

Суд назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком в один год.

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил об осуждении казанца за фиктивную регистрацию иностранцев в своей квартире.

26-летний житель столицы РТ фиктивно прописал в своей квартире 20 иностранцев, предоставив документы в отдел по вопросам миграции. Однако фактически они там не проживали. За это в отношении него возбудили уголовное дело по статье 322.2 УК РФ и назначили наказание в виде условного лишения свободы сроком в один год. 

КВ
Лента новостей