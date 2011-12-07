В Татарстане в результате ДТП скончались два человека

В МВД по РТ сообщили подробности аварии, случившейся накануне на трассе М-5.

Известно, что ДТП произошло на 1 262-м км автодороги в Бавлинском районе республики. Там, в полдень управляющий «МАЗом» 48-летний мужчина, превысив безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai, в результате чего от полученных травм 45-летний водитель и его 15-летняя пассажирка скончались на месте.

Водителя фуры и двоих других пассажиров иномарки – 18-летнего парня и 43-летнюю женщину – госпитализировали в районную больницу.