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В Татарстане в результате ДТП скончались два человека

Управляющий большегрузом превысил скорость и выехал на встречную полосу движения.

В МВД по РТ сообщили подробности аварии, случившейся накануне на трассе М-5.

Известно, что ДТП произошло на 1 262-м км автодороги в Бавлинском районе республики. Там, в полдень управляющий «МАЗом» 48-летний мужчина, превысив безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai, в результате чего от полученных травм 45-летний водитель и его 15-летняя пассажирка скончались на месте.

Водителя фуры и двоих других пассажиров иномарки – 18-летнего парня и 43-летнюю женщину – госпитализировали в районную больницу. 

КВ
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