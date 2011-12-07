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За неуплату алиментов жительницу РТ отправили на исправительные работы

Общая задолженность по алиментам на двоих детей превысила 250 тыс. рублей.

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил, что жительницу республики отправили на исправительные работы за неуплату алиментов.

Женщина уклонялась от выплаты алиментов с 2018 года. За все это время жительница Кукморского района была обязана выплачивать сумму из трети своего дохода, но работу она не устраивалась. Так, 39-летняя мать двоих детей набрала долг по алиментам в размере 250 тыс. рублей, в результате чего на нее возбудили дело и отправили на исправительные работы на полгода с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Свою вину она признала полностью.

 

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