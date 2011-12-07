За неуплату алиментов жительницу РТ отправили на исправительные работы

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил, что жительницу республики отправили на исправительные работы за неуплату алиментов.

Женщина уклонялась от выплаты алиментов с 2018 года. За все это время жительница Кукморского района была обязана выплачивать сумму из трети своего дохода, но работу она не устраивалась. Так, 39-летняя мать двоих детей набрала долг по алиментам в размере 250 тыс. рублей, в результате чего на нее возбудили дело и отправили на исправительные работы на полгода с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Свою вину она признала полностью.