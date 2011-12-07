За ошибки в названиях предпринимателей оштрафовали на 1,5 миллиона рублей

В течение 2020 год на рассмотрение административных комиссий Казани поступило 477 дел о нарушениях Правил благоустройства города в части размещаемой информации на доске или вывеске учреждения, адресной или табличке. В большинстве случаев нарушителями становились заведения общепита и гостиницы.

Так, например, в числе нарушений – несоблюдение требований о том, что информация должна размещаться на двух государственных языках Татарстана. Невыполнение этого требования влечет за собой административную ответственность.

Итог работы административных комиссий в этой сфере в 2020 году таков. По 402 нарушениям вынесено предупреждение, по 46 – наложен административный штраф. На нарушителей наложен административный штраф на общую сумму 1 млн 571 тыс. рублей. Об этом сегодня на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил начальник Управления по организации деятельности административных комиссий горисполкома Артур Мухаметшин.