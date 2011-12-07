Котлеты из свеклы

Ингредиенты: свекла отварная - 500 г, чеснок - 2 зубчика, репчатый лук - 2 шт., манная крупа - 5 ст. ложек, растительное масло - 3 - 4 ст. ложки, соль, перец по вкусу.Очищенную отварную свеклу нарезать на куски, прокрутить через мясорубку или воспользоваться блендером. Лук и чеснок очистить, измельчить, затем обжарить на растительном масле. Как только лук станет прозрачным, добавить свеклу и манку. Тщательно перемешать и подержать на небольшом огне 5 минут. Остудить и после этого свекольную массу разделать на котлеты. Обжарить их на растительном масле до румяной корочки. На гарнир подавать отварной рис и маринованные овощи.Приятного аппетита!