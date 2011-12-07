Жилой комплекс «Салават Купере» стал ближе к Казани

Решение об этом было принято, чтобы обеспечить транспортную доступность жилого комплекса. Корреспондент «Казанских ведомостей» воспользовалась этим маршрутом и оценила нововведение.Если раньше автобусы разворачивались в жилом массиве «Жилплощадка», то сейчас машины едут на улицу Тэцевскую, мимо жилого массива Ремплер, деревни Воронино. Далее маршрут выходит на улицу Нурихана Фаттаха. Это уже территория «Салават Купере». Затем по улице Садовой автобус доезжает до конечной остановки - «ЖК «Радужный».Свой путь начинаю с остановки «Жилплощадка». 15 минут ожидания - и вот подъезжает новый комфортабельный автобус. Пассажиров немного - время утреннего часа пик прошло. Поворачиваем на Тэцевскую и летим по пустынной дороге почти без остановок. Светофоров нет, по пути мало желающих выйти или сесть в автобус. Только в жилом массиве Ремплер и Воронино вышли по одному пассажиру.Но, по словам кондуктора Зили, они никогда не едут пустыми, без пассажиров. А утром и вечером народ набивается в салон как сельди в бочке. - Может быть, в часы пик количество машин надо увеличить, - рассуждает девушка. - Правильно говоришь, дочка! - неожиданно вмешивается в разговор пожилой мужчина. - То, что автобус пустили до «Радужного» и именно по такому маршруту, - это здорово. Я живу в Воронино, и раньше мне приходилось добираться в город сначала с оказией до Залесной и дальше на 36-м или 46-м автобусе. Сейчас остановка прямо возле деревни. А еще в «Радужном» у меня внук живет с семьей - квартиру там купили. Теперь 15 минут - и я у них!Через 17 минут поворачиваем на улицу Фаттаха. Это уже ЖК «Салават Купере». Улица Садовая - граница между ним и «Радужным». Здесь конечная остановка. В итоге дорога от Жилплощадки до «Радужного» заняла 20 минут.Кондуктор утверждает, что этот отрезок дороги почти всегда проезжают за такое время. Он пустынный, пробок практически нет.- Нашим маршрутом пользуются даже те, кто раньше ездил на 36-м автобусе, - говорит девушка. - Там машины в час пик стабильно застревают в пробках. Вначале на Осиновской, потом на Горьковском шоссе. У нас же дорога гладкая, как скатерть.Тут сделаем небольшое отступление от основной темы репортажа. Мы не раз писали про насущные нужды жителей ЖК «Салават Купере» и редко про то, как живут их соседи в «Радужном». А у них те же проблемы. Пока ждала автобуса на конечной остановке, местные жители успели рассказать о них.- До переезда сюда жила в Казани, в центре Советского района, - рассказывает Эльза Валерьевна. - Продала старую квартиру, купила новую, да еще деньги остались на хорошую мебель. На этом хорошее кончается. Остальное все - проблемы. Первое - это поликлиника. Раньше была прикреплена к Осиновской поликлинике, но там нет многих узких специалистов. Когда в «Салават Купере» открыли врачебный офис, прикрепилась туда, но там тоже дефицит врачей - надо либо в Казань ехать в платную клинику, либо в Зеленодольск.Тагир Минзагитович - сердечник. Недавно пришлось лечь на стационарное лечение из-за стенокардии. - Каково же было мое удивление, когда врач выписал направление в ЦРБ Васильево! Детям сложно было навещать меня, - говорит мужчина.В «Салават Купере» строят и сдают школы и детские сады, есть педиатрический кабинет, где проводится амбулаторное лечение детей, а в «Радужном» ничего этого нет.- Мамочки вынуждены с детьми пешком идти в Осиновскую больницу. Вы бы видели, как женщины мучаются, толкая коляски и санки по обочине проезжей дороги, - говорит Диляра Фатыховна.Шестиклассник Артем Тарасов, живя в «Радужном», стал гораздо самостоятельнее: обстоятельства вынудили.- Я учусь в Осиново в лицее. Добираюсь пешком - три километра туда и обратно, - рассказывает подросток. - Физически не очень тяжело. Мама только боится каждый раз, потому что приходится идти вдоль дороги. А там машин много. Сейчас лучше стало, потому что светло до 6 вечера. Вот поздней осенью и зимой, когда в три часа уже темнеет, бывает страшновато.Но вот на конечную остановку подъезжает автобус 62-го маршрута, и мы отправляемся в Казань. Первая пересадка пассажиров происходит на Жилплощадке, до которой снова добираемся за 20 минут. Только тут приходит понимание, насколько продуманно был выбран этот маршрут для «Салават Купере». На Жилплощадке можно пересесть на автобус 89-го маршрута, который едет через Московский район в сторону исторического центра Казани, а потом в промзону. На трамвае 1-го маршрута без труда можно доехать в район железнодорожного вокзала.Если нужно добраться до поселка Дербышки, можно пересесть на автобус 60-го маршрута. В Ново-Савиновский район и регистрационную палату довезет автобус 43-го маршрута. Вторая пересадка - остановка «Станция метро «Северный вокзал». Здесь выходят те, кому нужно метро. Уехать в Кировский район можно на автобусе 53-го маршрута, добраться до Колхозного рынка или набережной озера Нижний Кабан - на 6-м маршруте. До Фермы-2 везет 37-й автобус, до КГАСУ - 29-й. Выбор велик. Правда, каждая пересадка - дополнительные расходы. В итоге получилось доехать от ЖК «Радужный» до станции метро «Яшьлек» за 45 минут. Напомню, это было время после утреннего часа пик. - Утром и вечером, когда машин на дороге много, времени на поездку уходит чуть больше. Но есть график, которого мы обязаны придерживаться, поэтому разница несущественная, - говорит водитель автобуса Дмитрий. - Если взять другие поселки, к примеру Северный, то от конечной остановки до станции метро «Козья слобода» потребуется час, а то и чуть больше. КстатиВ Казани автобус №62, курсирующий по маршруту «Проспект Победы - Осиново», с сегодняшнего дня изменит схему движения. Теперь он будет следовать по укороченному маршруту «Магазин IKEA - Осиново», сообщает пресс-служба мэрии Казани. Решение принято в целях уменьшения интервала движения автобусов.