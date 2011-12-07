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Чтобы получить место в школе Казани, родители фиктивно прописали детей в чужой квартире

В одной квартире были прописаны по 5-6 одноклассников.

Чтобы получить место в школе Казани, родители фиктивно прописали детей в чужой квартире. Об этом сообщил замминистра образования и науки РТ Рамис Музипов.

Спикер пояснил, что при зачислении используется принцип территориальной закрепленности. «Но бывают случаи, родители используют лазейки в законе, временно прописываются по соседству и зачисляют детей в школы», — рассказал он.

По его словам, ради места в школе в одной квартире были прописаны по 5-6 одноклассников. А этот факт может квалифицироваться как фиктивная регистрация, за которую предусмотрена ответственность. 

КВ
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