Обвиняемого в покушении на убийство директора казанского УНИКСа могут оставить на пожизненном заключении

Вахитовский суд Казани выслушал подсудимого Рината Фархутдинова с его последним словом. Его обвиняют в покушении на убийство директора УНИКСа, которое произошло более 20 лет назад.

Сообщается, что ранее Фархутдинов подавал явку с повинной, однако позже он заявил, что она была подана под давлением и без присутствия адвоката. Сейчас он отбывает наказание в «Черном Дельфине» за другие преступления.

Освободить от уголовной ответственности и за это преступление участника ОПГ «Хади Такташ» в связи с истечением срока давности стороне защите не удалось. Поэтому сторона обвинения попросил назначить Фархутдинову наказание в виде 10 лет колонии, а с учетом приговора 2002 года — оставить его на пожизненном заключении.