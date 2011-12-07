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Татарстанцы могут почтить память женщин, внесших вклад в ВОВ. Дан старт конкурсу «Синий платочек - 2021»

Итоги подведут 20 июня в онлайн-формате в преддверии Дня памяти и скорби.

Сегодня стартовал III Международный конкурс творческих работ «Синий платочек - 2021». На нем татарстанцы могут почтить память женщин, внесших вклад Победу в Великой Отечественной войне.

Организатором его выступает благотворительный фонд социально-культурных инициатив и поддержки соотечественников «Русская земля». Конкурс продлиться до 1 июня.

Приниматься работы на него будут по четырем номинациям: иллюстрации; изделия ручной работы; макеты для коллекционных платков; а также сказка «Синий платочек».

Итоги подведут 20 июня в онлайн-формате в преддверии Дня памяти и скорби.

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