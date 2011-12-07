В Татарстане в 2021 году в рамках нацпроектов построят 16 детсадов и 2 школы

В этом году в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Демография» в Татарстане откроются новые социальные объекты, сообщается на сайте Минэкономики РТ.

Проект включает в себя 16 дошкольных образовательных организаций на 3100 мест и две общеобразовательные школы на 1224 и 1551 мест в жилых комплексах «Салават Купере» и «Арт Сити» в Кировском и Советском районах Казани

В 2021 году по национальному проекту «Демография» планируется построить 13 детсадов. В Казани построят 3 дошкольных образовательных учреждения на 710 мест по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Сейчас на всех объектах ведутся строительно-монтажные работы. В этом году сдадут 16 дошкольных учреждений и одну школу. Строительство еще одной школы продолжится в 2022 году.

С полным списком общеобразовательных и дошкольных учреждений можно ознакомиться здесь.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане на нацпроект «Образование» выделят еще 628 млн рублей.