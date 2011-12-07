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Блогерша из Казани нашла альтернативный вариант маске, надев на лицо свои трусы

Девушка с синими волосами и трусами на лице прошлась по местному продовольственному магазину.

В социальных сетях появилось видео от казанской блогерши Виталины Мусиной. Он бы не был столь популярен, если бы девушка с синими волосами не решила натянуть на свое лицо трусы вместо маски.

Девушка засняла видео как снимает с себя нижнее белье, поле чего благополучно решается надеть его на свое лицо. С такой «маской» жительница столицы сходила в магазин за продуктами. В завершении видео при выходе из магазина она пользуется установленном в нем санитайзером. Видимо, для перчаток девушка альтернативу еще не нашла. 

КВ
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