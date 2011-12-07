Для строительства дорог и на выкуп земель для них Казань потратит более 287 млн рублей

Начальник Финансового управления столицы РТ Ирек Мухаметшин сообщил о выделении 287,9 млн рублей из казанского бюджета на выкуп земельных участков и строений, изымаемых для строительства дорог. Об этом на сессии Казгордумы рассказал начальник Финансового управления города Ирек Мухаметшин.

По словам Мухаметшина, 248 млн рублей из этой суммы уйдут на строительство Большого Казанского кольца. Остальные 40 млн будут направлены на выкуп земель для строительства автодороги на участке по ул. Несмелова до трассы М7.

Сумма доходов столицы РТ на 2020 год составит 25,3 млрд рублей, а по расходам — 26,2 млрд рублей.