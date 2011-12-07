Экспресс-тесты на COVID-19 могут быть опасны для здоровья

В социальных сетях появились предложения о продаже экспресс-тестов в домашних условиях на COVID-19. Однако на тестах не представлена информация на русском языке, они не зарегистрированы на территории РФ и находятся в обороте незаконно и могут быть опасными для здоровья, предупреждает Роспотребнадзор по РТ.

Реализация таких тестов – это обман потребителя, уверены в ведомстве. Специалисты просят не поддаваться на уловки не установленных лиц в интернете и сообщают: исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» и 10 лабораториях государственных медицинских организаций республики в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске. Кроме того, четыре частные лаборатории проводят исследования на новую коронавирусную инфекцию на возмездной основе по желанию граждан (не по медицинским показаниям) в Татарстане. Три из них находятся в Казани, одна – в Набережных Челнах. Медико-санитарная часть УФСИН по РТ проводит исследования для осужденных и сотрудников колоний. Других лабораторий для проведения исследований на COVID-19 на территории республики не существует.