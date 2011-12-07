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«КАМАЗ» запустит линию по производству масок повышенной защиты

Новая линия установлена в энергоремонтном цеху завода.

ПАО «КАМАЗ» запустит линию по производству масок повышенной защиты, сообщают «Вести КАМАЗА».

«Ещё в конце марта на всех заводах „КАМАЗа“ в Набережных Челнах был организован пошив защитных масок. За это время силами камазовцев изготовлено около 80 тыс. масок. В эти дни мы запускаем автоматическую линию по производству масок KN95, степень защиты которых значительно выше», — сказал гендиректор предприятия Сергей Когогин.

Планируется, что линия будет производить до 2,4 тыс. масок в час.

КВ
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