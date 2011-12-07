Казанские любители рыбалки открыли летний сезон

В апреле можно прекрасно проводить время, усевшись с удочкой на берегу. Но нынешняя весна ознаменовалась приходом коронавируса и запретом на выход из дома без веских причин. А потому неудивительно, что сразу после послабления ограничительных мер горожане массово направились на рыбалку. И берега Казанки усыпаны людьми с удочками. Корреспонденты «КВ» побывали в местах сосредоточения любителей рыбной ловли. Это районы пляжа «Локомотив», моста Третьей транспортной дамбы, акватория Казанки возле Кремлевской и Кировской дамб.

День стоял солнечный, хоть и прохладный. Над серебристой водой взлетали и пикировали чайки. Свежо зеленела прибрежно-водная растительность. Рыбаки сидели по одному, рассредоточившись вдоль речного побережья. Одни были одеты в повседневную одежду.

Другие — в рыбацкие костюмы: куртки и штаны цвета хаки, на ногах — болотные сапоги. Каждый держал в руках телескопическое удилище. И смотрел немигающим взглядом в непроглядную глубь водоема.

— Клюет? — поинтересовались мы у мужчины в квадратных очках.

— Сегодня что-то не очень, — отозвался рыбак. — А вот в среду, в ливень, руки устали удочку забрасывать. Казалось, рыба готова была даже голый крючок проглотить.

— Не испугались плохой погоды?

— Настоящего рыбака даже бурей не испугаешь!

Удильщики разместились на складных стульчиках, корягах и перевернутых ведрах. В воду летели кормушки с приманкой и просто раскрошенный хлеб. Слышались заливистые голоса певчих птиц и тихий плеск волн. Ко всем рыбакам мы подходили с одним вопросом: «Соскучились ли по рыбалке?»

— Еще как! За полтора месяца ведь совсем высохнуть от тоски можно! — ответил пожилой мужчина в красной бейсболке.

— Безусловно, — улыбнулся гражданин в пятнистых брюках. — Рыбаки, оставшиеся без своего увлечения, словно зима без снега. Есть в этом что-то нездоровое…

Все рыбаки, встретившиеся на нашем пути, единодушны в своем мнении относительно отмены режима строгого карантина. Люди устали от ограничений и замкнутого пространства. Казанцы считают, что пришла пора возвращаться к обычной жизни со всеми ее прелестями и маленькими радостями. Так, один рыбак признался: ему даже снилось то, как он выуживает рыбу из водоема, видимо, истосковался по любимому времяпрепровождению:

— Что за рыба была, я так и не понял, — откровенничал мужчина. — Несуществующая. Огромная такая, золотисто-сиреневая. Еле вытянул!

Согласно утверждениям казанских рыболовов, многие из них отправились на рыбалку уже в первый день послаблений — 12 мая. Как только узнали о том, что допускается свобода передвижения, схватили снасти, наживку и поспешили к реке.

— Можно сказать, рыбалка — одно из немногих удовольствий, оставшихся у меня после тяжелой болезни, — разоткровенничался коренастый господин, пришедший к берегу на костылях. — Находишься целыми днями дома — в голову лезут негативные мысли. А здесь чувствуешь себя счастливым.

Кстати, среди рыбаков мы встретили только двух женщин. Представительницы прекрасного пола уютно сидели со своими удочками и безмятежно смотрели не столько на поплавок, сколько на пейзаж. Обе сопровождали мужей и просто старались не мешать своим кормильцам.

— Хочется отдохнуть, подышать свежим воздухом, — поделилась своими мыслями рыбачка постарше. — На богатый улов не рассчитываю. Хорошо, если супругу повезет.

Самая большая компания рыболовов-любителей состояла из четырех человек. Люди съехались со всех концов города ради того, чтобы пообщаться и пополнить холодильники свежей рыбой:

— Мы только и ждали послаблений! — сообщил самый разговорчивый участник рыбацкого квартета. — Созвонились и запланировали встречу на берегу. Уже лет 20 вместе рыбачим. И на Казанке, и на Свияге, и на Меше…

К слову, удильщики сообщили, что сейчас особенно хорошо ловятся подлещик и берш. Караси и чехони попадаются реже. Видимо, не сезон. В качестве наживки многие рыболовы предпочитают использовать навозных червей и тесто.