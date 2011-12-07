Каждая вторая молодая семья не планирует заводить детей в ближайшие годы после свадьбы

Одной из главных причин «откладывание» ребенка «на потом» они называют нестабильное материальное положение.

По данным опроса, во время вынужденной самоизоляции большинству семей финансовой «подушки безопасности» не хватило даже на месяц. Это тоже тревожный звоночек. Эти и другие актуальные проблемы современной семьи обсуждались сегодня на онлайн заседании круглого стола, посвященного Международному дню семьи. Мероприятие было организовано Центром семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан.

Как отметил первый заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов, сегодня необходимо создать систему сопровождения молодых семей в первый год их жизни. Работа с семьями должна быть разноплановой: это и повышение финансовой грамотности, и психологическая поддержка, консультации по другим проблемам, которые неизбежно возникают у молодоженов.